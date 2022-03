Sassi contro alcuni treni di Trenord, danneggiati alcuni finestrini: si cercano i responsabili I treni resteranno fermi per almeno dieci giorni. Intanto sono state avviate le ricerche per risalire all’identità dei responsabili.

Una sassaiola contro tre treni che stavano transitando vicino Calolziocorte, comune in provincia di Lecco. A darne notizia è l'azienda Trenord. L'atto di vandalismo è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 marzo, attorno alle 14.45. Sono stati registrati diversi danni: sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, ma i responsabili sono scappati.

Quali sono i treni danneggiati

A subire i danni sono state le corse partite da: Milano Porta Garibaldi alle 13.52 e diretto a Lecco, quella partita da Tirano alle 13.08 e diretta a Milano Centrale e infine quella partita da Lecco alle 15.12 e diretta a Bergamo. In una nota stampa, l'azienda fa sapere che – nonostante la richiesta tempestiva di intervento alle Forze dell'Ordine – i teppisti "hanno avuto il tempo di agire".

Avviate le ricerche per risalire all'identità dei vandali

La società fa inoltre sapere che i convoglio che sono stati vandalizzati sono di nuova generazione. Si tratta infatti di un treno Coradia, del treno Donizetti e infine di un Caravaggio. Per tutti e tre sarà obbligatorio rimanere fuori servizio per almeno dieci giorni. Tempo in cui avverranno le riparazioni. Intanto Trenord fa sapere che sono state avviate tutte le verifiche necessarie per risalire all'identità dei responsabili: "In modo da procedere alla richiesta di risarcimento sia per i danni subiti sia per i costi indiretti legati al fermo dei treni". La società fa inoltre sapere che l'ultimo attacco era stato registrato solo poche settimane fa: "Sulla stessa direttrice erano state danneggiate gravemente due carrozze di un convoglio a doppio piano".