Una donna di una sessantina d'anni, pensionata, ha vinto un milione di euro con un Gratta e vinci. Si tratta di un evento fortunato e molto, molto raro: la probabilità di una vincita come quella della signora è di una ogni 10.080.000 biglietti. La fortuna ha baciato la tabaccheria edicola "Pepita d'oro" che si trova all'interno del centro commerciale "Il Castello" a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. La fortunata giocatrice, secondo quanto riferito dal gestore della rivendita al quotidiano "la Repubblica", è una cliente abituale, che acquistava uno o due biglietti del Gratta e vinci alla volta. Ieri mattina, quando grattando un tagliando della serie "100x", dal costo di 20 euro, ha visto apparire l'esorbitante cifra, all'inizio non ha creduto ai propri occhi e a chiesto a una delle dipendenti della tabaccheria di ricontrollarlo al posto suo. Quando ha compreso di aver effettivamente vinto un milione di euro la sua gioia è stata incontenibile, così come quella dei titolari della rivendita, felici soprattutto che la grossa somma sia finita a una persona che pare ne avesse necessità. La donna infatti ha dichiarato che con i soldi vinti salderà qualche spesa in arretrato e poi si comprerà una casa tutta sua.

Sempre a Lodi era stato centrato il 6 al Superenalotto da 209 milioni di euro

Si tratta della seconda grossa vincita nel giro di due anni nel Lodigiano: proprio in un bar del capoluogo nell'agosto del 2019 si era verificata la più alta vincita della storia al Supernalotto, con un "sei" da 209 milioni di euro. A coloro che magari vogliano partire per il Lodigiano per tentare la sorte vanno però, di nuovo, ricordate le probabilità di vincita che per quanto riguarda il Supernalotto sono ancora più basse: quella di centrare un "sei" è di una su 622.614.630. Forse, meglio risparmiare i soldi della benzina.