Salvata dal figlio mentre l’ex marito tenta di accoltellarla: scattano le manette Un uomo di 46 anni è stato arrestato per aver accoltellato due volte l’ex moglie al termine di una lite: a salvare la donna è stato il figlio che è intervenuto in tempo.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Una donna per anni è stata vittima della violenza del marito tanto che aveva deciso di separarsi. L'ex marito però lo scorso 30 giugno si era presentato a casa della donna e al termine di una lite l'ha accoltellata. La ex moglie fortunatamente si è salvata grazie all'intervento del figlio. L'uomo ora si trova in carcere a Lodi.

L'aggressione lo scorso giugno

I fatti risalgono allo scorso mese a Sant'Angelo Lodigiano. L'uomo dopo la separazione della donna si era trasferito a Piacenza, ma il 30 giugno aveva raggiunto la casa della ex moglie e l'ha accoltellata due volte. Ad assistere all'aggressione è stato il figlio che fortunatamente è intervenuto e ha evitato il peggio.

La donna da tempo era vittima dei maltrattamenti del marito

Su posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine: la donna è stata portata all'ospedale di Lodi e poi è stata dimessa. L'uomo, di 46 anni, invece è stato arrestato e curato all'ospedale di Pavia perché ferito in modo accidentale durante l'aggressione. Una volta dopo le dimissioni dall'ospedale è stato trasferito in carcere di Lodi. Dovrà difendersi dall'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e porto illegale di arma. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che la donna per anni ha subito i maltrattamenti dell'uomo da cui aveva deciso di separarsi.