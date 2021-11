Salvarono 24 ragazzini dall’incendio del bus: Mauro e Giovanni tra gli eroi civili di Mattarella Mauro Mascetti e Giovanni Lo Dato sono tra gli eroi civili premiati da Mattarella: la scorsa estate avevano salvato 24 ragazzini dell’incendio del bus.

A cura di Giorgia Venturini

Mauro Mascetti, 48 anni e Giovanni Lo Dato, 70 anni, sono da oggi Cavaliere e Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Un titolo che ha conferito loro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "per il loro lucido e tempestivo intervento nel mettere in salvo un gruppo di ragazzi minacciati dal divampare di un incendio". Mauro e Giovanni sono infatti i due eroi di Lecco che il 13 luglio misero in salvo i 24 ragazzini a bordo di un pullman che prese fuoco nella galleria sulla strada statale 36, all'altezza della galleria "Fiumelatte", in provincia di Lecco. Il bus era diretto a un campo estivo in Valtellina ma il viaggio terminò sulla strada statale che costeggia il lago: l'autista Mascetti, nonché da vent'anni volontario della Croce rossa italiana, si era accorto dell'avaria del motore ed è riuscito a far scendere tutti i ragazzini e a metterli in salvo prima che scoppiasse l'incendio. Ha inoltre provato a spegnere le fiamme così da non mettere in pericolo gli altri automobilisti. Il suo gesto era stato lo stesso giorno definito da Mattarella "eroico". "La mia priorità era salvare le loro vite, sono come i miei figli", ha così raccontato quei momenti il 48enne.

Mauro e Giovanni hanno collaborato per salvare i bambini dall'incendio

Insieme a Mauro a portare in salvo i ragazzini c'era anche l'accompagnatore dei giovani Giovanni Lo Dato: una volta capito che il bus aveva un'anomalia ha fatto scendere immediatamente i giovani nello stesso tempo che Mauro prendeva l'estintore e cercasse di spegnere le prime fiamme. "Ho sentito un forte boato arrivare dal lato sinistro del pullman – ha raccontato Mauro a Fanpage.it -. Ho fatto il possibile per accostare nella prima piazzola disponibile ed evitare di creare qualche incidente. Ho visto il fumo e così io e il signor Giovanni abbiamo subito fatto uscire i ragazzi e li abbiamo messi in sicurezza". Mauro allora ha preso l'estintore e ha cercato di spegnare le fiamme: "Ho visto che il fuoco non c'era più ma subito dopo il pullman ha ripreso a bruciare". Immediatamente sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che ci hanno impiegato qualche minuto per spegnere definitivamente le fiamme: ormai però il pullman era completamente carbonizzato. Insomma, grazie alla tempestività dei due nuovi eroi civili dell'Italia tutti i bambini sono stati messi in salvo.