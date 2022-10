Salvano un signore che si sente male al ristorante, diventano “gli angeli del tavolo accanto” Un uomo di 86 anni è stato salvato in extremis da un comandante, un agente e un soccorritore che gli erano a fianco al ristorante.

Un uomo di 86 anni è stato salvato in extremis da un comandante, un agente e un soccorritore che gli erano a fianco al ristorante. I tre, che si trovavano con l'anziano e la moglie nello stesso locale di Carugate, sono già stati rinominati "gli angeli del tavolo accanto".

Anziano si sente male al ristorante, salvato da tre soccorritori

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'86enne ha improvvisamente perso i sensi mentre mangiava con la moglie.

L'uomo, riporta Prima La Martesana, sarebbe potuto morire se non fosse stato per l'intervento del comandante della locale Andrea Errico, di un suo agente e di un soccorritore che erano seduti al tavolo vicino durante la pausa pranzo.

L'86enne, che ha perso i sensi davanti agli occhi della moglie, visibilmente sotto choc, è stato soccorso dai tre che non si sono fatti prendere dal panico.

Per prima cosa hanno liberato lo spazio intorno all'uomo, rimasto privo di sensi per diversi minuti, adagiandolo delicatamente a terra.

La moglie voleva pagare il conto al locale

Poi, gli hanno alzato le gambe per aiutare la circolazione sanguigna a riprendere il flusso e gli hanno controllato i parametri vitali. Inizialmente il battito cardiaco era molto debole, quasi assente, motivo per cui stavano per avviare le manovre di rianimazione quando improvvisamente l'uomo ha riaperto gli occhi.

Nel frattempo, la chiamata di aiuto al numero unico per le emergenze 112 era già partita. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che stava per accompagnare la moglie dell'uomo in ospedale per accertamenti insieme al marito, le cui condizioni si erano nel frattempo stabilizzate.

Proprio la donna, ha cercato di rientrare nel ristorante per pagare il conto ma il comandante della locale l'ha bloccata facendosi carico della spesa.