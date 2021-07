Non ci sarà alcun concerto di Bruce Springsteen nel 2022 allo stadio San Siro di Milano. Lo ha fatto sapere il manager della rockstar americana, nonché fondatore della Barley Arts e Slow Music, Claudio Trotta. Il Boss si appresta a girare il mondo in quella che potrebbe essere la sua ultima tournée.

Bruce Springsteen non suonerà a Milano nel 2022

Intercettato dall'agenzia Dire, a margine di un evento per Milano Unita, Trotta ha spiegato che "quando abbiamo formulato la richiesta per San Siro, che era la prima scelta mia e di Bruce la società che gestisce lo stadio (M-I stadio) ha negato la disponibilità di date in cui poter effettuare uno o più concerti, a fronte di altri live che dovevano esserci negli anni passati e che andavano recuperati". Poi, un nuovo contatto ma in piena pandemia: impossibile quindi organizzare un concerto all'interno di un calendario ancora in balìa dell'andamento epidemiologico. Per questo motivo, Bruce Spingsteen non suonerà a San Siro.

Trotta: La colpa è di chi gestisce San Siro

Trotta ha poi fatto sapere che "il sindaco Sala ne è al corrente, così come lo è il capo di Gabinetto del Comune e lo sono gli assessori Guaineri e Del Corno. Questi, è stato "l'unico ad esporsi sul tema con un post su Facebook", aggiunge Trotta, ricordando che l'assessore si è offerto per mediare con M-I stadio. L'intervento, però, "non ha avuto seguito". Il manager di Springsteen ha quindi chiosato dicendo che "quello che posso dire ora è che Milano perderà l'artista che ha suonato più concerti in tempi diversi a San Siro e che ha dichiarato pubblicamente che questa è casa sua". "Certamente – ha poi concluso Trotta – per responsabilità né mia né dell'artista", ma "di chi gestisce".