Sale sull’aereo sbagliato e finisce in Italia invece che a Londra: aperta un’indagine sul caso del 15enne

All'aeroporto di Minorca (Spagna) un 15enne è stato imbarcato sull’aereo sbagliato ed è finito in Italia, all'aeroporto di Milano Malpensa, invece che a Stansted (Londra) dove era diretto insieme ai genitori. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, oltre all'indagine interna avviata da EasyJet per capire come abbia fatto il ragazzo a salire su un aereo con il biglietto sbagliato, sarebbe in corso anche un'indagine avviata della polizia locale.

Tutto è accaduto lo scorso lunedì 4 agosto quando il ragazzo – di nazionalità britannica – è scomparso all'aeroporto di Mahon, sull'isola di Minorca, poco prima dell'imbarco. È allora che i genitori, preoccupati, hanno denunciato la scomparsa del figlio. Sono subito iniziate le indagini e dall'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza dell'area partenze dell'aeroporto in breve tempo è stato svelato l'errore: il 15enne era, infatti, riuscito a imbarcarsi sull'aereo. Peccato che al posto di prendere quello che lo avrebbe riportato a casa è stato imbarcato su un volo diretto all'aeroporto di Milano Malpensa senza biglietto.

Genitori e figlio si sono quindi ritrovati in due stati diversi. Così, per rimediare (almeno in parte) all'errore commesso, EasyJet ha acquistato un biglietto alla mamma del 15enne per potersi ricongiungersi al figlio in Italia e, una volta insieme, si è poi incaricata di organizzare il rientro a casa per entrambi. Nel mentre, la compagnia aerea ha fatto sapere di star "indagando con l'aeroporto e il nostro fornitore di servizi di assistenza a terra a Mahon per capire come un giovane passeggero sia riuscito a viaggiare da solo sul volo sbagliato diretto a Milano". In più, secondo quanto appreso da Fanpage.it, sarebbe in corso anche un'indagine avviata della polizia locale spagnola.