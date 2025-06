Sale su un tetto con gli occhi bendati e tenta di buttarsi giù: i carabinieri salvano una 22enne a Milano

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno tratto in salvo una ragazza di 22 anni che ha tentato di buttarsi nel vuoto in via Ovada (Famagosta), afferrandola e riportandola al sicuro.