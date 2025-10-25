Rubano oltre duemila pacchi Amazon e li nascondono in un capannone: due uomini arrestati a Milano

Oltre duemila scatole con etichetta Amazon sono state rinvenute dai carabinieri all’interno di un capannone abbandonato a Rodano (Milano). I due uomini arrestati, 25 e 30 anni, sono incensurati: denunciato anche un 24enne.

Duemila pacchi Amazon intercettati durante le operazioni di stoccaggio e di conseguenza mai arrivati ai legittimi destinatari. È il bottino di una serie di furti individuata dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Milano, che ieri sera venerdì 24 ottobre a Rodano (Milano) hanno arrestato due persone: si tratta di due uomini di 30 e 25 anni, incensurati, e di un 24enne, anch'egli incensurato, che è stato denunciato in stato di libertà.

I tre sono stati sorpresi da militari della Compagnia di Pioltello all'interno di un capannone industriale abbandonato in via dell'Oca, un vero e proprio magazzino per custodire e smistare la merce sottratta, a bordo di un autoarticolato con targa romena al cui interno c'erano oltre duemila scatole con etichette e logo riconducibili alla multinazionale del commercio Amazon: al loro interno erano contenuti elettrodomestici, materiale informatico e merce varia.

Il danno, sicuramente di ingente valore, risulta tutt'ora in corso di valutazione, mentre l'immobile e gli oggetti rubati sono stati immediatamente sottoposti a sequestro. Le indagini dei carabinieri, ora, stanno cercando di portare alla luce il sistema utilizzato dai due, e capire in quale punto preciso della filiera logistica siano entrati in azione.