Rubano la carrozzina a un'anziana con disabilità, i parenti: "La sedia a rotelle sono le gambe di mia madre" Il furto è avvenuto nei giorni scorsi a Meda (Monza e Brianza) dove i ladri hanno rubato la sedia a rotelle a un'anziana con disabilità. Dure le parole della figlia che si è detta scoraggiata da quanto avvenuto. Indagano le forze dell'ordine che stanno cercando di identificare i malviventi.

A cura di Carlo Coi

Nei giorni scorsi, a Meda – un piccolo comune in provincia di Monza e della Brianza – un'anziana di 83 anni con disabilità è stata derubata della sedia a rotelle che custodiva nel box del suo appartamento. Ad essersi accorta del furto è stata la figlia che ha trovato la serratura forzata. Indagano le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire la vicenda.

La dinamica del furto

Secondo quanto ricostruito da MBNews, il furto si sarebbe compiuto nella notte precedente, quando all'anziana disabile è stata sottratta la sedia a rotelle che utilizzava per poter uscire da casa visti i problemi di deambulazione dei quali soffre. Si tratta di una carrozzina nuova di zecca, acquistata dalla famiglia da poco più di un mese. Il box, nel quale è stato effettuato il furto, non è dotato di allarme e non ci sono telecamere. Quello che stupisce i parenti è che sia stato sottratta solo la sedia a rotelle.

Le parole della figlia

Intervenuta ai microfoni di MBNews, la figlia della vittima ha commentato il triste gesto. Queste le sue parole: "La rabbia e la delusione per questo ignobile gesto mi hanno lasciata senza parole, oltre al valore economico del bene c’è anche un problema serio di etica e morale: quella carrozzina sono le gambe di mia mamma disabile – e prosegue – Se qualcuno avesse visto qualcosa mi faccia cortesemente sapere. Sinceramente ho poche speranze".

Sul posto indagano i carabinieri della Stazione di Meda che, dopo aver raccolto la denuncia della figlia, stanno cercando di identificare i malviventi.