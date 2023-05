Rubano la carne alla sagra di paese: svuotati i frigoriferi Alcune persone hanno svuotato di notte i frigoriferi della Festa del riso alla pilota di Castel d’Ario, a Mantova. I volontari della Pro Loco hanno presentato denuncia, assicurando di aver già provveduto a rifornire le cucine.

Castel d’Ario (Mantova)

Lo scorso giovedì 11 maggio si è tenuta la prima serata della Festa del riso alla pilota De.Co. di Castel d'Ario, in provincia di Mantova. Quando la mattina seguente i volontari della Pro Loco sono tornati nella struttura dedicata per sistemare le cucine e preparare la seconda serata, hanno trovato la cella frigorifera vuota. Tutta la carne e gli altri alimenti che sarebbero stati serviti nelle cene seguenti erano state rubate. "La festa comunque prosegue", ha assicurato il presidente della Pro Loco Paolo Soave, "abbiamo già provveduto al rifornimento degli alimenti".

Rubata la carne dai frigoriferi

Da quanto è stato ricostruito finora, alcune persone ancora non identificate nella notte tra giovedì e venerdì 12 maggio si sono introdotte nella strutture che ospita la cucina. Indisturbate, sono riuscite a portare via tutte le scorte conservate nel frigorifero.

"I volontari si sono sentiti molto offesi", ha commentato il presidente della Pro Loco che si occupa dell'organizzazione dell'evento. Il furto sarebbe, quindi, avvenuto dopo la chiusura dello stand gastronomico in area feste, a poche ore dal termine della serata inaugurale del primo dei tre fine settimana in programma per la Festa del riso alla pilota.

La Pro Loco ha denunciato il furto ai carabinieri

La Pro Loco ha fatto sapere di aver già presentato denuncia ai carabinieri della stazione locale e di aver provveduto a riacquistare tutto il materiale sottratto.

Nonostante questo episodio, la festa continuerà. Forte anche del bilancio confortante arrivato nella prima serata che, come ha osservato Soave, "attenua la nostra amarezza per quanto accaduto".