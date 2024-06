video suggerito

Ruba vasi di bronzo in undici cimiteri della Francia: arrestato a Milano un ragazzo di 21 anni Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Corsico (Milano) dai carabinieri che hanno eseguito un mandato d’arresto europeo: il giovane aveva messo a segno 11 furti in altrettanti cimiteri vicino a Colmar, in Francia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Metteva a segno furti nei cimiteri vicini a Colmar in Francia. Alla fine le manette per un ragazzo di 21 anni romeno sono scattate a Milano nella giornata di ieri lunedì 10 giugno: i carabinieri della compagnia Duomo si sono presentati eseguendo un mandato di arresto europeo (Mae) su ordine delle autorità francesi.

Stando alle prime informazioni, il giovane la scorsa estate – tra il 28 luglio e il 23 agosto – aveva messo a segno una serie di furti in più cimiteri: rubava oggetti e vasi di bronzo contando sulla complicità di altre due persone, tra cui il fratello dell'arrestato. In totale la banda aveva depredato 25 tombe da un solo cimitero e da un altro 17: i casi alla fine sono stati 11. Solo allora i ladri rivendevano il materiale rubato a ditte di smaltimento di metalli.

La banda – come riporta Il Corriere della Sera – agiva nello stesso modo: i tre effettuavano sopralluoghi durante il giorno e la notte scavalcano la recinzione e agivano. La polizia francese l'indomani mattina si metteva immediatamente sulle sue tracce: i giovani sono stati rintracciati e individuati grazie all'analisi dei cellulari e la immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona che documentavano la presenza delle loro auto nei parcheggi di alcune aziende di smaltimento metalli. Il 21enne, romeno ma nato in Italia, era ritornato a Milano: a Corsico lavorava come magazziniere.

Leggi anche Detenuto si suicida in carcere a San Vittore: aveva 21 anni

Nei giorni scorsi un altro complice della banda era stato arrestato e lunedì è toccato al 21enne. Dagli accertamenti dei carabinieri di Milano non risultano colpi messi a segno in Italia. I cimiteri cornice dei colpi avvenivano a Colmar, paese a confine tra Francia e Germania.