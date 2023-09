Ruba sei defibrillatori e li rivende a 800 euro l’uno, incastrato da un annuncio sui social

Un 43enne di Legnano (Milano) ha provato a rivendere uno dei 6 defibrillatori rubati in città nel weekend tra il 15 e 17 settembre. All’incontro con il cliente, però, c’erano anche i poliziotti in borghese che lo hanno fermato e indagato per furto e ricettazione.