Rompono il naso a un ragazzino di 12 anni con calci e pugni: denunciati un 15enne e un 14enne Un 14enne e un 15enne sono stati denunciati per lesioni aggravate. I due avrebbero picchiato e rotto il naso a un 12enne a Bubbiano (Milano) al culmine di una lite per futili motivi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 12enne è stato preso a calci e pugni da due ragazzi nei pressi del cimitero di Bubbiano, nella Città Metropolitana di Milano. L'aggressione è avvenuta lo scorso 2 febbraio e in seguito la vittima è stata trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia dove gli è stata riscontrata la frattura del setto nasale. I carabinieri della Stazione di Casorate hanno denunciato alla Procura del Tribunale dei Minori di Milano un 14enne e un 15enne in quanto ritenuti responsabili dell'aggressione.

Il pestaggio al cimitero di Bubbiano

Secondo quanto ricostruito dai militari, la lite sarebbe scaturita per futili motivi. Due contro uno, il 14enne e il 15enne avrebbero picchiato il ragazzino di 12 anni. Calci e pugni su tutto il corpo, fino alla rottura del setto nasale. Gli aggressori erano riusciti ad allontanarsi dal luogo dell'aggressione, nei pressi del cimitero di Bubbiano, mentre la vittima era stata trasportata al San Matteo di Pavia. Medicato, il 12enne era stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.

Raccolta la testimonianza della vittima e visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza piazzate in zona, i carabinieri hanno individuato in due ragazzi residente a Casorate Primo (in provincia di Pavia) i probabili autori del pestaggio.

Leggi anche Si finge una 14enne per farsi inviare video hot dai ragazzini: arrestato un uomo di 34 anni

I provvedimenti nei confronti dei sospettati

Entrambi, il 14enne e il 15enne, sono stati segnalati alla Procura del Tribunale per i Minori di Milano. L'ipotesi di reato è di lesioni aggravate.

Il più grande dei due sospettati, tra l'altro, sarebbe già noto alle forze dell'ordine. I militari sono ancora al lavoro per valutare se proporre ai magistrati l'emissione di un decreto di avviso orale, ai sensi del decreto "Caivano".