Rivendono auto online come nuove cancellando migliaia di chilometri: la truffa di una banda di 7 persone Sette persone sono state arrestate con l’accusa di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa: vendevano online auto a cui cancellavano prima migliaia di chilometri dai contatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Una truffa online è stata smascherata dai carabinieri della compagnia di Codogno, in provincia di Lodi. Stando a quanto spiegato dai militari una banda di sette persone si era organizzata per vendere online auto a cui cancellavano prima migliaia di chilometri dai contatori. Così le rivendevano come nuove.

Ora queste sette persone sono state destinatarie di una misura cautelare: l'accusa è di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa. La banda criminale ha messo a segno più colpi: sono 23 i raggiri contestati che sarebbero stati commessi da gennaio 2021 al maggio 2022.

Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che in molti casi gli arrestati prima di vendere l'auto online erano arrivati a togliere anche 200mila chilometri. Insomma così riuscivano a rivenderle facilmente. Le misure cautelari e le contestuali perquisizioni sono state effettuate a Padenghe sul Garda e Montichiari, in provincia di Brescia, dai militari dell'Arma lodigiani in collaborazione con i colleghi delle compagnie di Salo' e Desenzano del Garda.