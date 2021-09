Ritrovata l’auto di Giacomo Sartori, il 30enne scomparso nel nulla da cinque giorni a Milano Nel pomeriggio di oggi 22 settembre è stata trovata nel Comune di Casorate Primo, in provincia di Pavia, l’auto di Giovanni Sartori, il 30enne di cui non si hanno più sue notizie da sabato 18 settembre. L’auto è stata trovata chiusa a chiave. Purtroppo ancora nessuna traccia del 30enne originario di Belluno: continuano senza sosta le ricerche.

A cura di Giorgia Venturini

I carabinieri hanno trovato l'auto di Giovanni Sartori, il 30enne di cui non si hanno più sue notizie da sabato 18 settembre, nel Comune di Casorate Primo, in provincia di Pavia: l'auto risulta regolarmente chiusa ed al momento non sono emersi elementi utili e sono in corso i rilievi da parte di personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano.

Si cerca Giacomo dalla notte tra venerdì e sabato

Nessun traccia per ora del 30enne originario di Belluno. Lo si cerca da cinque giorni: di lui non si hanno più notizie dalla notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre. Era uscito con alcuni amici e, mentre era in un locale, ha subìto il furto dello zaino. Una circostanza che potrebbe averlo turbato, stando a quanto riferito dal fratello Tommaso al "Corriere della sera", ma che non giustificherebbe comunque il suo silenzio prolungato che si protrae ormai da giorni, anche dal momento che Tommaso avrebbe con sé il cellulare, che risulta però spento. Il 30enne avrebbe chiamato il fratello raccontando quanto era successo: la voce era particolarmente scossa ma nessuno immaginava tutto questo. A far insospettire la famiglia è che Giacomo non avesse bloccato la carta di credito, contenente nello zaino poi rubato: "Lui è molto attendo a queste cose". Forze dell'ordine e volontari stanno perlustrando ora tutta la zona del ritrovamento, mentre è partito un passaparola sui social.

La targa dell'auto e i numeri da contattare

Stando a quanto riferito dai famigliari Giacomo, che è senza documenti, potrebbe essere alla guida dell'auto aziendale, una Volkswagen Polo di colore grigio scuro targata GF905VY. Chiunque dovesse avere sue informazioni può contattare il 112 o chiamare i numeri 345.8512950 o l'Associazione Penelope al 380.7814931. Sulla pagina Missing Giacomo Sartori invitano tutti a condividere il più possibile il post sulla scomparsa del ragazzo, in maniera da facilitarne le ricerche.