Ristorante ha come mascotte un pappagallo, ma la polizia vuole trasferirlo perché respira fumo passivo La polizia locale sta valutando se trasferire o no il pappagallo Gino del bar trattoria “New Pilly Bar” di Treviglio: per gli agenti c’è troppo rumore e fumo passivo. I proprietari: “Gino è in salute, tutti si sono affezionati”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Il bar trattoria "New Pilly Bar" di Treviglio rischia di non avere più il suo pappagallo Gino, un bellissimo esemplare di Amazzone fronte gialla. La polizia locale della frazione trevigliese di Castel Cerreto ha eseguito un sopralluogo e potrebbe decidere che il volatile dovrà essere trasferito. Il bellissimo esemplare secondo gli agenti è in una condizione di stress: l'animale – come riporta l'Eco di Bergamo – è esposto al rumore di un qualsiasi ristorante e al fumo passivo. Per la polizia quindi la sua presenza non è idonea a un luogo pubblico frequentato da tante persone come può essere un ristorante.

Non sono assolutamente d'accordo il proprietari del locale che precisano sempre all'Eco di Bergamo: "Siamo basiti. Gino sta con noi da 6 anni e, attualmente, vive in una gabbia che si trova all’esterno del locale, in una veranda con paratie mobili dove vige, quando queste vengono abbassate, il divieto di fumare. Il pappagallo è in salute e non potrebbe essere più tutelato di così: è nato e cresciuto in cattività e pertanto toglierlo dal suo habitat potrebbe avere ripercussioni negative sulla sua salute". Il proprietario poi aggiunge che soprattutto "i clienti lo amano e lui ama loro". Gino è una delle attrazioni della frazione: sono stati alcuni bambini che vengono a salutarlo spesso a dargli il nome. Un po' tutti si sono affezionati.

Bisognerà aspettare cosa deciderà la polizia locale che sta eseguendo tutti gli accertamenti del caso in materia di tutela degli animali. Solo allora si saprà se Gino dovrà essere trasferito o meno. Gli agenti però precisano che il pappagallo è stato trovato in buone condizioni, in salute, ben nutrito e con la gabbia sempre pulita e adeguata alle sue dimensioni. Resterebbe da capire dunque se non è sotto stress per il rumore e il fumo.