Rissa tra bande tra Garibaldi e corso Como a Milano: denunciati tre ragazzi A Milano è esplosa una rissa tra due gruppi di ragazzi: l’episodio si è verificato tra Corso Como e Garibaldi. Tre giovani sono stati denunciati.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, sabato 9 dicembre, si è verificata una rissa a Milano. Tre ragazzi sono stati denunciati. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sulla base delle informazioni riportate fino a questo momento, sembrerebbe che lo scontro sia esploso intorno alle 21 tra due bande di giovani tra Garibaldi e Corso Como.

In particolare, alcuni passanti ha segnalato una lite tra due giovani. A loro, si sono aggiunti poi diversi amici. I gruppi si sono rincorsi entro e fuori dalla stazione con alcune bottiglie in mano. Sono intervenuti gli agenti del Reparto Mobile della Polizia e le Volanti che hanno riportato la calma. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno medicato un ragazzo, che però non ha avuto necessità di essere ricoverato.

Nel frattempo sono stati identificati entrami i giovani che hanno dato via al litigio: si tratta di un ragazzo di 18 anni, che è stato denunciato per danneggiamenti alla vetrata di un bar, e di un giovane di 19 anni. Su quest'ultimo non è stato preso alcun provvedimento. Sono stati invece denunciati altri due ragazzi che hanno contribuito alla rissa: si tratta di un 23enne e di un minorenne, un diciasettenne. Entrambi dovranno rispondere dell'accusa di rissa.