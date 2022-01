Rissa in piazza a Desenzano del Garda: giovane portato in ospedale con ferite da taglio A Desenzano del Garda, comune in provincia di Brescia, si è svolta una maxi rissa tra giovani e giovanissimi: a rimanere ferito un ragazzo di 23 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Maxi rissa a Desenzano del Garda, comune in provincia di Brescia. Nella notte di oggi, domenica 9 gennaio, alcuni ragazzi si sono aggrediti tra loro per motivi ancora da accertare. A rimanere ferito è stato un giovane di 23 anni. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. È stato infatti dimesso poco dopo. Sul caso indagano le forze dell'ordine che cercheranno di risalire all'identità degli aggressori.

Il 23enne ha riportato delle ferite alle gambe

L'allarme alle forze dell'ordine è stato dato intorno all'1.30 di notte. Teatro dei tafferugli è stata Piazza Matteotti. Quando i carabinieri sono arrivati, i ragazzi si erano ormai dileguati. È stato trovato solo il 23enne che era riverso a terra. I medici e i paramedici del 118 gli hanno fornito tutte le cure necessarie e poi lo hanno trasferito in ospedale. Avrebbe riportato ferite al naso e diversi tagli alle gambe. È stato dimesso con una prognosi di venti giorni. Sul luogo della rissa, non è stata trovata alcuna arma: non è chiaro quindi se gli siano stati inferti con un coltello, un taglierino o cocci di bottiglia.

Si cerca di risalire all'identità degli aggressori

Il 23enne è stato poi ascoltato dai militari: le sue parole, insieme a quelle di altri testimoni, lasciano pensare a una resa di conto tra bande di giovanissimi. I carabinieri però non escludono nessuna pista: tra le ipotesi infatti c'è anche quella di una possibile aggressione di. branco ai danni del ragazzo poi trasferito in ospedale. Proseguono quindi le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda e trovare i responsabili.