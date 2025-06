video suggerito

Rischio esplosione al Politecnico di Milano: evacuato il laboratorio di Chimica I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti nella sede del Politecnico, che si trova in via Mancinelli al civico 7, precisamente all'interno del laboratorio di Chimica perché si sarebbe rotto un frigorifero che all'interno aveva circa cinque grammi di sali di diazonio, cioè composti organici di tipo salino, che potrebbero provocare una deflagrazione.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 12 giugno, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti nella sede del Politecnico, che si trova in via Mancinelli al civico 7, precisamente all'interno del laboratorio di Chimica. Sembrerebbe che si sia rotto un frigorifero che all'interno aveva circa cinque grammi di sali di diazonio, cioè composti organici di tipo salino, che potrebbero provocare una deflagrazione.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. I locali sono stati evacuati per sicurezza. Tutto il personale, infatti, è stato messo al sicuro così da consentire ai pompieri di poter mettere in sicurezza l'area. Sul posto oltre al personale del Nucleo NBCR del Comando di Milano, sono intervenuti anche gli artificieri della compagnia dei carabinieri. L'intervento è ancora in corso: da poco sono infatti iniziate le operazioni di bonifica del frigo a cui poi seguirà il brillamento da parte degli artificieri dei carabinieri.

Articolo in aggiornamento