Rintraccia il computer con l’app e fa scoprire un covo di merce rubata: coppia denunciata Una coppia è stata denunciata per ricettazione. I poliziotti, dopo la segnalazione di una studentessa, hanno scoperto il loro covo di merce rubata dal valore superiore ai 50mila euro.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Erano intervenuti per recuperare il computer di una studentessa, ma alla fine hanno trovato un bottino di merce rubata dal valore totale che supera i 50mila euro. Per questo motivo, i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura hanno denunciati una donna e il suo compagno considerati ricettatori di merce rubata in furti in casa e borseggi. In un appartamento Aler che i due occupavano abusivamente in via Paravia, nel quartiere di San Siro, sono state trovate decine di pc e tablet, insieme ad almeno 80 tra borse e zaini e una cinquantina di paia di occhiali d'alta moda.

La segnalazione della studentessa

Le indagini sono scattate ieri, mercoledì 15 marzo, su segnalazione di una studentessa. La ragazza di 22 anni ha chiamato la polizia intorno alle 11:50 raccontando di aver subito il furto del suo MacBook il giorno precedente. Grazie all'applicazione di localizzazione, però, era riuscita a rintracciare i ladri e a individuare il luogo dove si trovava il suo computer, ovvero via Paravia.

Dopo una prima ispezione, gli agenti delle volanti sono stati contattati dalla custode del palazzo. La donna ha raccontato di un continuo viavai di persone e pacchi in un appartamento occupato al secondo piano. Svolte alcune verifiche, si è scoperto che gli occupanti sono una donna ecuadoriana di 32 anni, madre di quattro figli, il più piccolo di due anni, e il compagno di origine peruviana di 33 anni, irregolare. Entrambi hanno alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

L'ipotesi è che i due fossero attivi da diverso tempo come ricettatori di merce rubata in furti e borseggi. Nascosti negli zaini dei quattro bambini sono stati trovati 14 pc portatili, 14 carte di credito prepagate, 12 penne touch e 12 caricatori Apple, 80 tra borse e portafogli griffati Gucci, Prada, Fendi, Louis Vuitton, Armani, 50 paia di occhiali d'alta moda. Tutto per un valore di oltre 50 mila euro.