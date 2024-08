Rimane incastrato nel nastro trasportatore dell’azienda mentre lavora: morto operaio di 22 anni

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 22enne è morto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 agosto, in seguito a un incidente sul lavoro a Monza. Stando a quanto ricostruito finora, il giovane operaio stava lavorando nell'azienda di servizi ambientali di smaltimento rifiuti Corioni, in via Comunale per Cinisello, quando è rimasto incastrato in un nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, poco prima delle 16, un'automedica e un'ambulanza. I vigili del fuoco hanno liberato il 22enne per affidarlo alle cure dei sanitari, i quali, però, hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. Sul posto anche le forze dell'ordine con gli agenti della Questura di Monza che, insieme ai tecnici di Ats, dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando a quanto appreso finora, pare che il 22enne sia stato risucchiato dal macchinario mentre stava lavorando in prossimità del nastro trasportatore.

Articolo in aggiornamento