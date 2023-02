Rimane incastrato in un macchinario mentre lavora: amputato un braccio a un operaio 39enne Ricoverato d’urgenza, il 39enne ha subito l’amputazione di un braccio. Stava lavorando a un macchinario quando, per motivi ancora sconosciuti, è rimasto incastrato.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un operaio di 39 anni ha dovuto subire l'amputazione di un braccio in seguito a un incidente sul lavoro. Stava lavorando a un macchinario dell'azienda Cemp di via Piemonte 16 a Senago, nel Milanese, quando è rimasto incastrato per motivi ancora da accertare. L'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 di oggi, giovedì 9 febbraio, e le indagini su quanto accaduto sono state affidate alla polizia locale di Rho.

Dato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia, i carabinieri e i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un elicottero che poi lo ha trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato ricoverato in codice rosso. Oltre all'amputazione del braccio gli è stato diagnosticato anche un trauma cranico. L'azienda per la quale lavora il 39enne produce antideflagranti ed elettropompe per macchine da stampa.