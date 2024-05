video suggerito

Rimane incastrato con la mano in un macchinario: operaio in codice rosso un uomo di 55 anni è rimasto infortunato con un macchinario di produzione in un’azienda di Gallarate, a Varese: sul posto si sono subito precipitati in codice rosso i sanitari del 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Altro infortunio sul lavoro a Gallarate, in provincia di Varese. A Gallarate poco dopo le 16.40 un uomo di 55 anni è rimasto infortunato con un macchinario di produzione. Stando alle prime informazioni, il 55enne ha subito il trauma a una mano rimando gravemente ferito mentre si trovava al lavoro nell'azienda Plastpack in via delle Magnolie.

Sul posto si sono subito precipitati in codice rosso i sanitari del 118 e hanno trasportato la vittima all'ospedale di Varese. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici ats che ora sono tutti al lavoro per cercare di capire con precisione cosa è accaduto e capire se erano attivi tutti i sistemi di sicurezza.

Solo il mese scorso un operaio di 23 anni è morto sul lavoro a Cusago, in provincia di Milano. L'infortunio lavorativo è avvenuto alle 23.30. Il ventitreenne, che è originario dell'Egitto, lavorava come addetto nella ditta Convertini srl, impresa di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali. Mentre stava lavorando sul ciglio del compattatore, per cause ancora da accertare, è stato risucchiato dalla bocca di aspirazione del macchinario trita rifiuti.

I colleghi che si trovavano con lui hanno immediatamente chiamato i soccorritori. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno svolto tutte le operazioni necessarie per disincastrare il corpo.