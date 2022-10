Rifiuta un rapporto sessuale, lui la aggredisce e picchia: violentata una donna di 30 anni Una donna di trent’anni è stata picchiata, spogliata e poi violentata a Brescia: la donna aveva rifiutato un rapporto sessuale.

Lei ha rifiutato un rapporto sessuale e lui l'ha aggredita, picchiata, spogliata e violentata: la vittima è una donna trent'anni e senza fissa dimora. La brutale violenza sessuale è avvenuta nella notte tra giovedì 29 settembre e venerdì 30 settembre nella stanza di un albergo della stazione ferroviaria di Brescia.

L'uomo sarebbe un amico della donna

In base a quanto hanno ricostruito gli agenti della polizia, la vittima doveva incontrare un amico, anche lui senza fissa dimora. I due dovevano incontrarsi vicino al centro commerciale Freccia Rossa. L'uomo si sarebbe presentato in compagnia di un amico. Dopo alcune ore, la vittima e il suo amico decidono di prendere una stanza in uno degli alberghi della zona.

L'avrebbe picchiata e violentata perché aveva rifiutato un rapporto sessuale

L'amico dell'uomo decide di seguirli e rimanere fuori dalla stanza. La coppia avrebbe avuto un rapporto sessuale consensuale. A un certo punto, il primo uomo sarebbe uscito dalla stanza e si sarebbe allontanato. Il secondo sarebbe entrato nella camera e avrebbe presto dalla donna un rapporto sessuale. La trentenne avrebbe rifiutato.

La denuncia della donna e l'arresto dell'uomo

E a quel punto lui l'avrebbe picchiata, spogliata e violentata. La donna sarebbe riuscita a liberarsi, prendere i suoi effetti personali e scappare. Come racconta il quotidiano locale "Il Giornale di Brescia", avrebbe chiamato la polizia. Gli agenti hanno portato la donna in ospedale e intanto cercato l'uomo nell'hotel. Le indagini hanno permesso di trovare riscontri nel racconto della donna. L'uomo è stato quindi arrestato.