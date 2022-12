Ricercato si nasconde in un edificio abbandonato e aizza il cane contro la polizia, arrestato Un 39enne di Pavia era stato condannato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha cercato di evitare il carcere nascondendosi in un edificio abbandonato e aizzando il suo pitbull contro gli agenti.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Uno spacciatore di 39 anni di Pavia era ricercato dalla polizia. Era stato condannato a un anno, sei mesi e dodici giorni di reclusione e denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, però, ha cercato di sfuggire all'arresto nascondendosi in un negozio abbandonato e minacciando gli agenti che gli avrebbe aizzato contro il suo pitbull.

La mediazione nel vecchio edificio di viale Campari

È accaduto sabato 3 dicembre in viale Campari. Anni fa in quella struttura c'erano il negozio e il magazzino di Divani e Divani, ma ormai da tempo è solo un edificio abbandonato. Il 39enne pavese ha pensato, quindi, di nascondersi là cerando così di evitare il carcere.

Gli agenti della polizia, che erano già sulle sue tracce, lo hanno visto rintanarsi in una delle stanze vuote con il suo pitbull. Una volta che si sono avvicinati al nascondiglio dell'uomo, hanno iniziato con lui una lunga mediazione anche se continuava a minacciarli dicendo che li avrebbe fatti sbranare dal cane.

Alla fine, lo hanno convinto a uscire da solo. Una volta fuori, ha continuato comunque a minacciare gli agenti che hanno dovuto bloccarlo. Una volta identificato, lo hanno portato via. Con sé aveva anche 20 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Il 39enne è stato quindi portato al carcere pavese di Torre del Gallo, dove dovrà scontare la pena di un anno, sei mesi e dodici giorni. Per quanto riguarda la femmina di pitbull, l'aveva lasciata in quella stanza vuota. Chiamati i veterinari dell'Azienda di tutela della salute di Pavia, è stata preso in carico insieme ai suoi sei cuccioli.