Riattaccano il braccio amputato a un ragazzo dopo un incidente: l’operazione di successo dei medici L’equipe medica del reparto di Microchirurgia e Chirurgia della mano di ASST Sette Laghi ha riattaccato l’arto superiore a un ragazzo rimasto vittima di un incidente: durante l’impatto ha perso il braccio.

A cura di Giorgia Venturini

Un'operazione di grande successo quella portata a termina da una squadra di medici del reparto di Microchirurgia e Chirurgia della mano di ASST Sette Laghi. L'equipe medica, guidata dal dottor Alessandro Fagetti, ha riattaccato l'arto superiore a un ragazzo rimasto vittima di un incidente in strada. Nel dettaglio, il braccio durante l'impatto era stato tranciato all'altezza dell'omero: era completamente staccato dal corpo, come spiega in un articolo Varese News.

Il giovane dopo essere stato soccorso sul posto è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento di ricostruzione del braccio durato sei ora. Per alcune ore dopo l'intervento è stato ricoverato in terapia intensiva.

L'operazione di successo

"Sono interventi rari – spiegano dall'ospedale e riportato sul giornale locale – a Varese ne trattiamo mediamente uno all’anno e non solo su pazienti del nostro bacino di riferimento. Questo perché in Lombardia le strutture che hanno tutti i professionisti e le competenze per eseguire un reimpianto di grandi segmenti di arto sono quattro e ciascuno accoglie i pazienti che arrivano in emergenza anche da fuori zona, a seconda delle distanze e della disponibilità dell’équipe, che in pochissimo tempo deve costituirsi ed entrare in azione".

Come sta il ragazzo dopo l'intervento

Ora il ragazzo si è svegliato e sta bene. Prima che il braccio ritorni completamente in funzione sarà necessario ancora un po' di tempo, ma l'operazione è stata un vero successo. Da qui la possibilità e la speranza che in altri casi come quello del ragazzo, l'equipe medica è sempre pronta a intervenire.