Rettifica all’articolo: Vive in strada con il compagno malato: “Sono transgender e il Comune non mi aiuta” Rettifica all’articolo pubblicato in data 3 agosto 2022.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il video pubblicato da Fanpage.it il 3 agosto 2022 in riferimento alla condotta addebitata agli organi del Comune di Gorla Maggiore sulla situazione di due persone costretta a vivere in strada è stato rimosso in quanto contenente informazioni e notizie non corrispondenti al vero o inesatte, inoltre le dichiarazioni sono state rilasciate dal Sindaco in un momento in cui non era a conoscenza di essere ripreso.