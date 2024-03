Recuperato un corpo in una centrale idroelettrica: si indaga sulle cause della morte Questa mattina in una centrale idroelettrica della provincia di Monza e Brianza è stato trovato il cadavere di un uomo: mistero sulle cause della morte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 3 marzo, è stato recuperato un corpo nella centrale idroelettrica Bertini che si trova nel comune di Cornate d'Adda, nella provincia di Monza e Brianza. Le operazioni sono iniziate alle 9 del mattino. Qualcuno ha infatti segnalato la presenza di un corpo in una delle vasche della diga.

Il cadavere recuperato grazie ai sommozzatori

Il comando provinciale di Monza e Brianza ha inviato sul posto le proprie squadre. L'operazione si è dimostrata fin da subito parecchio complessa. Per questo motivo, si è reso necessario l'intervento dei sommozzatori. Sono arrivati con un elicottero del nucleo di Torino. Loro, insieme a una squadra fluviale che è stata inviata dalla sede centrale di Monza, hanno permesso di terminare l'operazione.

Dopo alcune ore, grazie anche al coordinamento della squadre da terra, è stato possibile recuperare il corpo. Al momento sono pochissime le informazioni che si hanno: si tratta di un uomo. I medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Il cadavere per il momento resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Non si conoscono le cause del decesso

Dovranno infatti essere eseguiti tutti gli accertamenti necessari a capire se si sia trattato di un gesto estremo, di un malore, di un incidente o se vi siano responsabilità terze. Al momento non si conosce nemmeno l'identità della persona. Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più preciso grazie anche ai rilievi effettuati dalle forze dell'ordine.