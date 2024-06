video suggerito

Record di nasciate alla Mangiagalli di Milano: 29 bimbi e bimbe vengono al mondo in un solo giorno Nel giro di 24 ore sono nati 29 bambini alla Mangiagalli di Milano. Martedì 11 giugno è stata una giornata da record con la nascita di 15 bambini e 14 bambine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Sono nati 29 bambini nel giro di 24 ore alla Clinica Mangiagalli di Milano. Una giornata record quella di martedì 11 giugno per il reparto Ostetricia e Neonatologia della clinica interna al Policlinico. Ci sono stati 28 parti, di cui 9 cesarei, che hanno fatto nascere 15 bambini e 14 bambine, tra cui due gemelline. La Mangiagalli sta diventando sempre più un punto di riferimento in Italia, tanto che è la prima realtà nazionale che conta 6mila parti all'anno.

Gli specialisti dei reparti Ostetricia, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, sono abituati al picco di nascite giornaliere tipiche di questo periodo dell'anno. Martedì 11 giugno hanno iniziato a pieno regime il loro turno con un bambino, Pietro, nato intorno alle 15 di pomeriggio. Era prematuro di qualche giorno, ma mai quanto Beatrice, la seconda bambina nata della giornata. La piccola è venuta al mondo con 20 giorni di anticipo.

L'ultima bambina della giornata è nata poco prima delle 22 e ha decretato il record della Mangiagalli con 29 parti nel giro di 24 ore. Dalla mezzanotte in poi gli operatori sanitari hanno lavorato senza tregua per garantire le migliori cure ai nuovi venuti al mondo. In queste giornate così "affollate", sono sempre più presenti i papà, sia in corsia sia in sala parto (da poco hanno la possibilità di assistere al parto anche per il cesareo programmato). Così come sono sempre più frequenti i doppi cognomi, abitudine sempre più in voga a Milano.

Non è un caso che questo boom di nascite sia avvenuto proprio nella clinica milanese: è la prima realtà italiana che conta 6mila parti all'anno, rivelandosi centro di riferimento anche per le gravidanze difficili. La struttura ha registrato un trend positivo rispetto all'anno precedente per il numero di nascite, dato in controtendenza a livello nazionale.