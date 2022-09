Record di multe a Milano, 52 sanzioni in 90 giorni. “Tutte per l’Area C” Un automobilista rischia dai 4mila euro di multa in su per non aver pagato l’ingresso in Area C (centro storico di Milano) per tre mesi. E il video che riprende il cumulo di multe è diventato virale.

È record: ben 52 multe in tre mesi. Tutte prese a Milano, tutte per non aver pagato il ticket che garantisce l'accesso dentro l'Area C (ovvero il centro storico della città). E lo sfortunato automobilista decide di sdrammatizzare, mostrando il cumulo di fogli verdi su Tik Tok. "Sono pazzo. Sono pazzo. Sono 52″.

Più di 4mila euro di multa

I follower si divertono e il video diventa virale, sì. Ma il conto per il suo autore sarà parecchio salato. La cifra da versare al Comune per il mancato pagamento dell'ingresso in Area C parte infatti da 80 euro al giorno: il conto, se si applica la cifra di partenza, può superare tranquillamente i 4mila euro.

Da capogiro, invece, se la cifra da applicare dovesse arrivare fino al massimale di 335 euro al giorno. In questo caso, il conto finale è di ben 17mila euro. Insomma, c'è poco da ridere.

Il successo del video sui social

Il filmato, comunque, ha avuto successo. Tant'è che è stato seguito da un video immediatamente successivo, in cui il destinatario delle multe ha fatto una sorta di unboxing (ovvero lo spacchettamento in diretta che va tanto di moda sui social e nei tutorial video) delle lettere comunali. Magra consolazione, visto il salasso che lo attende.