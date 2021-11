Rapper blocca la Tangenziale di Milano per girare un video La Tangenziale Ovest di Milano è stata bloccata senza alcuna autorizzazione per girare un video, probabilmente di un cantante rap. La scena è stata immortalata in filmati che sono stati pubblicati sulla pagina Instagram “Welcome to favelas” e sul profilo di un rapper di Rozzano, Mikush: proprio all’altezza della cittadina dell’hinterland di Milano è stato bloccato il traffico.

A cura di Francesco Loiacono

Un cantante rap con la sua crew ha bloccato la Tangenziale Ovest di Milano per girare un video musicale. Sembra incredibile, ma la scena è stata immortalata in alcuni video che sono finiti sulla pagina Instagram "Welcome to favelas" e sono stati condivisi anche dal trapper Mikush, cantante di Rozzano, alle porte di Milano, che conta oltre 12mila fan su Instagram. Non è però chiaro se sia proprio lui il protagonista del video incriminato.

Il pericoloso episodio è avvenuto all'altezza di Rozzano

Il traffico è stato bloccato proprio all'altezza di Rozzano, come si evince dalla torre Telecom che si trova lì e che è ben visibile in alcuni spezzoni del video. Nel filmato si vede il protagonista davanti a una lunga coda di macchine ferme, con i clacson impazziti e una persona che lo riprende mentre si produce in gesti che appartengono al linguaggio non verbale della cultura rap. Non è chiaro quando sia stato girato il video, anche se è possibile che sia stato ripreso ieri, poco prima del derby della Madonnina tra Milan e Inter. Tante le persone che, sull'account "Welcome to favelas", hanno criticato il comportamento del trapper e dei suoi amici: oltre a creare evidenti disagi per tutti gli automobilisti, hanno corso anche seri rischi per la loro incolumità dal momento che era buio e il traffico sulla Tangenziale ovest di Milano è sempre molto intenso. Senza contare, come ha sottolineato qualcuno, l'eventualità che nel traffico potessero trovarsi imbottigliate anche ambulanze o altri mezzi di soccorso. Non è comunque la prima volta che per girare video di questo tipo i rapper scelgono le strade cittadine normalmente aperte alla circolazione: finora, però, non era mai toccato alla Tangenziale.