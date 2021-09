Rapine e violenze: il rapper Bene non potrà rientrare tardi a casa e dovrà trovarsi un lavoro Il rapper Bene, molto noto nel quartiere di San Siro a Milano, non potrà rientrare a casa oltre le 22, dovrà trovarsi un lavoro e non potrà avvicinarsi alla zona dell’Arco della Pace. Sono alcune delle prescrizioni decise dal tribunale di Milano nei confronti del rapper, attualmente in carcere nel penitenziario minorile Beccaria per una rapina violenta commessa assieme ad altri complici proprio nella zona che gli è stata interdetta.

A cura di Francesco Loiacono

Sui social è conosciuto come "Bene" ed è un rapper da oltre 76mila follower. Al secolo si chiama Anas L., è un ragazzo di 18 anni con alle spalle molte denunce ed attualmente in carcere con l'accusa di aver aggredito e rapinato, assieme ad altri complici, alcuni ragazzini nella zona dell'Arco della Pace a Milano. Ed è proprio dal celebre Arco in zona Sempione che il giovane rapper, una volta che uscirà dal carcere minorile Beccaria, dovrà tenersi a distanza di sicurezza: almeno un chilometro, secondo quanto ha disposto nei suoi confronti la sezione autonoma "Misure di prevenzione" del tribunale di Milano.

Lo scorso aprile partecipò ai disordini contro la polizia in zona San Siro

A riportare questa e altre prescrizioni per il rapper è stato il quotidiano "La Repubblica", che ha spiegato come oltre al divieto di avvicinamento al celebre luogo della movida milanese Bene dovrà anche non rincasare oltre le 22, trovarsi un lavoro e non partecipare a manifestazioni. Gli saranno dunque vietati eventi come quello dello scorso 16 aprile, quando in occasione delle riprese di un video dei rapper Neima Ezza e Baby Gang, altri nomi della scena rap di San Siro, Bene prese parte ai tumulti contro la polizia chiamata per disperdere quello che era a tutti gli effetti un assembramento vietato dalle norme anti Coronavirus.

Le misure prescrittive nei confronti del rapper dureranno per un anno e sei mesi, secondo quanto deciso dal presidente della sezione Fabio Roia. Sempre che, una volta fuori dal carcere, come sperano avvenga presto gli altri rapper della Seven Zoo (dal numero della zona, ora municipio, in cui si trova il quartiere di San Siro), Bene riesca a tenersi lontano dai guai.