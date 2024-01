Rapinavano, minacciavano e picchiavano i coetanei e i loro genitori: arrestata baby gang Una baby gang è stata fermata e arrestata perché ritenuta responsabile di rapine, estorsioni e violenze nei confronti di alcuni coetanei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di lunedì 15 gennaio a Corsico (Milano), i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro ragazzi ritenuti responsabili di tre tentativi di estorsione e tre rapine, di cui una tentata, che sarebbero avvenuti tra ottobre e novembre 2023. L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Milano su richiesta della Procura.

La denuncia

Tre delle persone arrestate hanno sedici anni e uno ne ha diciassette: tutti sono residenti a Corsico. Le indagini, condotte da carabinieri, sono partite dopo una denuncia sporta a ottobre 2023 dalla madre di un ragazzo che sarebbe stato vittima di estorsione da parte della baby gang che, con minacce e violenza pretendevano una somma di denaro per un presunto debito.

Le rapine e le estorsioni

Dagli accertamenti è poi emerso che il gruppo avrebbe commesso altre due estorsioni. In una di queste avrebbero rubato una playstation 4 alla vittima chiedendo poi soldi per poterla riavere, lo stesso avrebbero fatto in altre tre rapine. In un'occasione si sarebbero presentati a casa del giovane – che ha poi denunciato – portando via una playstation 4, un joystick e un Iphone XR.

Due degli arrestati sono stati trasferiti nel carcere minorile Beccaria di Milano, uno è stato portato in una comunità per minori e un altro è stato sottoposto all'obbligo di permanenza in casa. C'è poi un quinto ragazzino coinvolto, un 14enne, che è stato inserito in una nota di rintraccio in Interpol perché è rientrato nella Repubblica Dominicana, suo paese di origine.