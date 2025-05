video suggerito

Rapinano una portavalori e vengono inseguiti in autostrada, ma si schiantano all'uscita: arrestati Martedì pomeriggio una banda di tre malviventi ha assaltato una portavalori a Como e ha rubato una valigetta di preziosi. I rapinatori sono poi fuggiti in auto e sono stati inseguiti dalla Polizia, fino a quando non si sono schiantati contro il guard rail dell'uscita di Saronno. A quel punto hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati raggiunti e arrestati.

Immagine di repertorio

Oggi pomeriggio una banda di tre rapinatori ha assaltato una portavalori nel centro di Como ed è scappata in auto con una valigetta di preziosi, imboccando l'autostrada. Il mezzo in fuga, tuttavia, è stato intercettato dalla Polizia: ne è nato un inseguimento a tutta velocità prima per le vie della città e poi in autostrada, fino a quando l'auto della banda ha imboccato un'uscita ed è andata a schiantarsi contro il guard rail. I tre malviventi hanno tentato di scappare a piedi ma sono stati raggiunti e arrestati.

Tutto è successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 6 maggio, attorno alle 14:00. Stando alle prime ricostruzioni, i tre rapinatori sarebbero riusciti ad assaltare una portavalori nel centro di Como, in via Borgovico, e a sottrarre una valigetta contenente diversi beni di valore. La banda è poi salita in auto e si è data alla fuga, dirigendosi verso l'autostrada. Mentre si trovavano ancora in centro città, però, la Polizia li ha intercettati ed è cominciato l'inseguimento.

Le auto hanno imboccato l'autostrada A9 e si sono tallonate fino a Saronno, quando i tre banditi hanno cercato di imboccare l'uscita ma hanno perso il controllo dell'auto e sono finiti contro il guard rail. A quel punto i rapinatori hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati fermati e arrestati dalla Polizia di Como e dagli agenti della Polstrada di Busto Arsizio, che nel frattempo si erano uniti all'inseguimento.