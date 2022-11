Rapina a mano armata in un centro commerciale: nella fuga i banditi sparano È successo dentro il centro commerciale Le Porte Franche a Erbusco (Brescia). Quattro malviventi armati hanno fatto irruzione in una gioielleria e in pochi minuti hanno svaligiato il negozio, seminando il panico tra clienti e dipendenti.

Foto di repertorio

Attimi di puro terrore nel centro commerciale Le Porte Franche in Franciacorta, a Erbusco (Brescia). Nel tardo pomeriggio di ieri martedì 8 novembre, intorno alle 17.30, quattro banditi incappucciati e armati hanno fatto irruzione tra i negozi del primo piano: nella fuga, hanno esploso un colpo di pistola contro una guardia giurata.

I testimoni della rapina a mano armata dentro il centro commerciale

I ladri hanno puntato direttamente a una gioielleria del primo piano. "Ero entrata per salutare le colleghe, quando uno dei rapinatori mi ha tirata per i capelli e mi ha fatto sdraiare tenendomi bloccata con un piede. Ero terrorizzata", racconta a Il Giornale di Brescia una dipendente del negozio.

"Mi sono accorta di quello che stava accadendo quando i rapinatori erano già dentro", riporta invece una ragazza che vende sigarette elettroniche in un banco proprio davanti alla gioielleria. "Ho visto una signora a terra con il bandito che la teneva ferma con la pistola e dalla vetrina spuntava una mano con un guanto scuro che portava via tutto".

Il momento dello sparo contro la guardia giurata che è intervenuta per allontanare i malviventi

I malviventi, infatti, ripuliscono completamente scaffali e vetrine. Finché non interviene una guardia giurata (non armata), che lancia una sedia in direzione dei rapinatori. Il tentativo è quello di spaventarli, di cercare di allontanarli. Missione compiuta, ma a caro prezzo: uno dei quattro, nella fuga, si gira ed esplode un colpo di pistola contro l'uomo.

Fortunatamente, lo mancano. Centrando però in pieno la vetrina di un negozio di abbigliamento. La rapina dura meno di due minuti, ma il panico tra dipendenti e clienti del centro commerciale inizia a scemare solo dopo alcune ore.

Sul posto carabinieri della compagnia di Chiari, che indagano sul caso. Intanto è già partita la conta dei danni subiti: il bottino di ori e gioielli preziosi infilati in fretta e furia dentro grandi sacchi neri, a quanto pare, dovrebbe essere ingente.