Raid punitivo per le vie di Rozzano: a volto coperto accoltellano due fratelli, uno è grave

Due fratelli sono rimasti gravemente feriti a Rozzano, alle porte di Milano, dopo un raid avvenuto per strada. Stando alle prime informazioni, sono le 18 di ieri 16 gennaio in via delle Mimose dove quattro o cinque persone a volto coperto si sono presentati davanti ai due ragazzi di 20 e di 25 anni e li hanno accoltellati per poi scappare via. Il maggiore dei due fratelli è stato colpito più volte tanto da richiedere il trasporto in codice rosso all'ospedale Humanitas di Milano dove resta in gravi condizioni mentre il minore è stato portato allo stesso ospedale ma in codice giallo con ferite più lievi sul corpo.

L'ipotesi di un regolamento di conti per droga

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Corsico: dai primi accertamenti sembrerebbero che l'aggressione sarebbe avvenuta per un regolamento di conti nel mercato del traffico illecito di stupefacenti. Una sorta di raid punitivo contro di due fratelli. Tutto però è ancora da confermare. Certo è che Rozzano è un'importante piazza di spaccio dell'hinterland milanese tanto che il sindaco Gianni Ferretti è pronto a chiedere al Prefetto più protezione e sicurezza: "Non possiamo più tollerare questi episodi ed essere abbandonati a noi stessi, è necessario avere a Rozzano un commissariato di polizia per garantire maggiore sicurezza", come spiega a Milano Today. Intanto i carabinieri sono sulle tracce degli aggressori: nonostante si siano presentati a volto coperto le telecamere di video sorveglianza della zona possono essere indispensabili per cercare di risalire all'esatta dinamica dell'accaduto e trovare particolari riconducibili all'identità degli aggressori.