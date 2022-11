Ragazzo trovato morto in un palazzo abbandonato: l’ipotesi del decesso per il troppo freddo Un ragazzo straniero è stato trovato morto in un palazzo abbandonato in via Corelli a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia in via Corelli a Milano. Un ragazzo straniero è stato trovato morto in un palazzo abbandonato: tutto è successo nel pomeriggio di oggi venerdì 25 novembre. Purtroppo inutili tutti i tentativi di soccorso, per il giovane non c'è stato più nulla da fare.

Stando alle prime informazioni, il decesso è avvenuto per cause naturali. Gli agenti della polizia di Stato e i sanitari infatti non hanno trovato segni evidenti di violenza.

Restano ancora sconosciute le generalità del giovane: potrebbe trattarsi di un senzatetto di 27 anni. Il palazzo abbandonato viene spesso utilizzato come casa per i senza fissa dimora: per questo tra le ipotesi più probabili del decesso anche quella che sia avvenuta per motivi legati al freddo di questi giorni.