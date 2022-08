Ragazzo travolto da un’auto in pieno centro a Lodi: si cerca il pirata della strada Nella serata di ieri 2 agosto un’auto ha travolto un ragazzo in una delle vie del centro di Lodi: l’automobilista si è poi dato alla fuga mentre il giovane è stato soccorso.

A cura di Giorgia Venturini

Ha prima travolto con l'auto un ragazzo e poi si è fuggito. È quanto è successo nella serata di ieri martedì 2 agosto nel pieno centro di Lodi. Subito la vittima è stata soccorsa: non è in gravissime condizioni. Ora le forza dell'ordine sono alla ricerca dell'automobilista che ha deciso di allontanarsi senza prestare soccorso.

Il ragazzo è stato soccorso e portato in ospedale

Stando alle prime informazioni, in corso Vittorio Emanuele un'auto ha colpito una fioriera travolgendo anche un ragazzo che si trovava proprio in quel punto. Il giovane è stato soccorso dai passanti mentre l'automobilista – come riporta Il Cittadino di Lodi – è fuggito. Al momento non risulta si sia costituito, lo cercano le forze dell'ordine. Fondamentale saranno le immagini immortalate dalle telecamere di video sorveglianza della zona. Intanto il ragazzo è stato portato all'ospedale Maggiore per tutti gli accertamenti: non sarebbe in gravi condizioni.

Coppia di anziani finisce con l'auto in una scarpata

Sempre ieri 2 agosto una coppia di anziani è finita con l'auto in una scarpata: è successo a Santa Margherita di Staffora, in provincia di Pavia. A trovare l'auto è stata una vicina di casa che ha immediatamente allertato il numero unico delle emergenze 112: purtroppo per la donna di 88 anni non c'è stato nulla da fare. L'uomo invece 90enne è ricoverato, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. A spiegare cosa sia successo è stato il marito: sembrerebbe infatti che intorno alle 11 stava svolgendo una manovra e non è riuscito a frenare. La sua Rover ha poi sfondato una recinzione, cadendo nella scarpata e schiantandosi contro un albero.