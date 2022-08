Finiscono in una scarpata con l’auto, ritrovati da una vicina di casa dopo quattro ore: morta la donna Una coppia di anziani è finita con l’auto nella scarpata in provincia di Pavia: una vicina di casa ha notato dopo quattro ore la recinzione divelta e trovato l’auto. Il conducente è sopravvissuto, ma la moglie è morta sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Una coppia di anziani è finita con l'auto in una scarpata: è successo nella mattinata di oggi, martedì 2 agosto, a Santa Margherita di Staffora, in provincia di Pavia. A trovare l'auto è stata una vicina di casa che ha immediatamente allertato il numero unico delle emergenze 112: purtroppo per la donna di 88 anni non c'è stato nulla da fare.

Il marito di 90 anni è gravemente ferito

Il marito invece, un uomo di novant'anni, è rimasto gravemente ferito: i medici e i paramedici del 118, insieme al personale dei vigili del fuoco che ha consentito il recupero, hanno prestato le prime cure sul posto e poi hanno deciso di trasferire l'uomo con un elicottero all'ospedale San Matteo di Pavia. Il 90enne è ricoverato, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Non è riuscito a frenare ed è finito nella scarpata

È stato proprio lui, proprietario di una casa a Fego (frazione di Santa Margherita) che viene utilizzata per l'estate, a fornire una ricostruzione di quanto accaduto: sembrerebbe infatti che intorno alle 11 stava svolgendo una manovra e non è riuscito a frenare. La sua Rover ha poi sfondato una recinzione, cadendo nella scarpata e schiantandosi contro un albero.

Leggi anche Trovata morta nella doccia dopo un mese: il suo cane in fin di vita le è stato vicino per tutto il tempo

L'allarme lanciato dalla vicina di casa

La moglie è purtroppo morta sul colpo: nessuna persona era presente. Una vicina di casa, dopo quattro ore dall'incidente, ha notato la recinzione divelta e poi ha visto l'auto dei coniugi. Da lì la chiamata ai soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 però, una volta che è stato recuperato il corpo della donna dai vigili del fuoco, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.