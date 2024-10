video suggerito

Ragazzo travolto e ucciso da un’automobile sulla Statale mentre va a lavoro a piedi: aveva 25 anni Incidente stradale nel Mantovano: un ragazzo di 25 anni è stato travolto da un’automobile mentre stava andando a lavoro a piedi. È morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, martedì 1 ottobre, si è verificato un incidente stradale sulla strada statale Ss 236 Goitese a Cavriana, alle porte di Guidizzolo, entrambi in provincia di Mantova. Un'automobile ha travolto un ragazzo, che è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

L'episodio si è verificato verso le 6 del mattino. Il giovane, un 25enne originario dello Sri Lanka, stava andando a lavoro. Stava camminando con un gruppo di persone che, dopo l'incidente, si sono allontanati. Non è escluso quindi che si tratti di lavoratori irregolari di un'azienda agricolo della zona. Il ragazzo è stato investito da una Mercedes classe A, guidata da un uomo di quarant'anni. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero decollato dall'ospedale Civile di Brescia. Quando gli operatori sono arrivati, non hanno potuto far altro che costatare il decesso del 25enne, di cui per il momento non si conosce l'identità: troppo gravi le ferite riportate. Sono intervenuti anche i carabinieri di Castiglione delle Stiviere.

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare le responsabilità.