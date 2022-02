Ragazzo sullo scooter travolge e uccide un uomo in bici: l’incidente a San Donato Milanese Un uomo di 47 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri a San Donato Milanese, alle porte di Milano. Era in bici sulla via Emilia quando è stato travolto da un ragazzo in sella a uno scooter.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Incidente stradale mortale nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 2 febbraio, al confine tra San Donato e San Giuliano Milanese. Un uomo di 47 ha perso la vita dopo che la bicicletta sulla quale si trovava è stata travolta da uno scooter guidato da un ragazzo di 23 anni. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato pochi minuti prima delle 19 lungo la Via Emilia. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti delle polizie locali dei due comuni dell'hinterland di Milano.

Il conducente dello scooter è rimasto ferito, ma non è grave

Due ambulanze e un'automedica del 118 sono arrivate in soccorso dei feriti: per uno dei due, il ciclista 47enne, non c'era però purtroppo niente da fare. L'uomo è caduto rovinosamente sull'asfalto dopo l'impatto con lo scooter e ha riportato traumi troppo gravi che lo hanno portato alla morte praticamente sul colpo. Anche il giovane conducente dello scooter è rimasto ferito: le sue condizioni sono però apparse meno gravi e il 23enne è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano.

Subito dopo l'incidente, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte dei vigili, un tratto della via Emilia è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia, provocando inevitabili ripercussioni sul traffico con lunghe code. Adesso toccherà al giovane scooterista, una volta che si sarà ripreso, cercare di spiegare per quale motivo non sia riuscito a evitare il ciclista. Se dovessero emergere sue precise responsabilità l'uomo rischia di essere incriminato per omicidio stradale.