Ragazzo prende a calci una macchina: il proprietario interviene ma viene picchiato Notte di aggressioni a Milano la scorsa notte: tra i feriti anche il proprietario di un’auto intervenuto quando ha visto un ragazzo di 22 anni prendere a calci la sua vettura.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Prende a calci prima l'auto e poi il proprietario dell'auto. Così per un ragazzo di 22 anni è scattata la denuncia per danneggiamento e lesioni personali. Dalle prime informazioni è emerso che il giovane la notte tra sabato e domenica, si trovava in zona via Lecco a Milano quando ha iniziato a prendere a calci l'auto di un ragazzo di 25 anni. Quando però il 25enne è intervenuto in difesa dell'auto e ha chiesto spiegazioni, è stato preso a calci e a pugni anche lui. A fermare l'ira del 22enne sono stati i carabinieri della Compagnia Milano Duomo e del terzo reggimento Lombardia già in zona per attività di controllo del sabato sera. Subito per il 22enne è scattata la denuncia a piede libero mentre il 25enne è stato soccorso sul posto senza che sia stato necessario l'intervento dell'ambulanza.

Altre aggressioni nella notte a Milano

Non è che una delle tante aggressioni avvenuta la scorsa notte a Milano: nella stessa notte un ragazzo di 20 anni è stato aggredito intorno alle 3.30 in via Fratelli Castiglioni e poi colpito con una coltellata alla gamba destra. Subito è stato necessario il ricoverato in codice rosso in ospedale: con il passere delle ore le sue condizioni sono migliorate e non si trova in pericolo di vita. Sempre in zona in piazza Gae Aulenti un altro ragazzo di 18 anni è stato soccorso per una ferita da arma da taglio, superficiale: è stato portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. E ancora: in Corso Como, nel cuore della movida milanese, un 19enne è stato circondato all'uscita dalla discoteca e colpito da fendenti al torace e al braccio destro. Il ferito è stato portato in codice giallo al Policlinico: non è in pericolo di vita.