Ragazzo minaccia la propria famiglia in casa e accoltella due carabinieri, arrestato Un ragazzo è stato arrestato per resistenza e lesioni. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri erano intervenuti perché il giovane aveva minacciato la propria famiglia. Alla vista dei militari, avrebbe afferrato un coltello e li avrebbe aggrediti.

Un ragazzo, maggiorenne, è stato arrestato ieri pomeriggio (21 gennaio) a Crema perché dopo aver dato in escandescenze in casa ha aggredito due carabinieri ferendoli con un coltello. I militari non hanno riportato ferite gravi, mentre il giovane è accusato di resistenza e lesioni. Domani verrà processato in Tribunale per direttissima.

La chiamata da via Stazione a Crema

Erano circa le 16:30 quando due pattuglie e quattro carabinieri sono arrivati in un'abitazione privata di via Stazione, a Crema (provincia di Cremona). La chiamata era stata effettuata proprio da chi vive in quella casa, preoccupato per quanto stava accadendo.

Un ragazzo, di origine straniera, per motivi ancora da chiarire stava minacciando i suoi parenti. Nessuno riusciva a calmarlo e, temendo per la propria incolumità, hanno preferito chiamare il 112. Quando il giovane ha visto arrivare i militari, però, non si è calmato.

L'aggressione con il coltello

Anzi, stando a quanto ricostruito avrebbe afferrato un coltello, preso da uno dei cassetti della cucina, e si sarebbe scagliato contro i carabinieri. Nella colluttazione, uno di loro ha riportato alcuni tagli lievi, mentre un altro è stato raggiunto da numerosi fendenti anche alla testa. Il tutto è durato pochi secondi, visto che i carabinieri alla fine sono riusciti a bloccarlo e a togliergli il coltello dalle mani.

Sul posto sono state fatte intervenire anche due ambulanze che hanno soccorso i carabinieri e li hanno trasportati al pronto soccorso più vicino. Sembra che i due non abbiano riportato ferite particolarmente gravi. Il ragazzo, invece, è stato arrestato in attesa del processo per direttissima per resistenza e lesioni.