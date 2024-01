Ragazzo di 26 anni trovato morto in casa, è stato accoltellato: indagano i carabinieri Un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Cairate (Varese). I carabinieri indagano per omicidio, perché il giovane è stato accoltellato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella mattinata di oggi, sabato 27 gennaio, è stato trovato in un appartamento di Cairate, in provincia di Varese, il corpo senza vita di un ragazzo di 26 anni. Secondo i carabinieri si tratterebbe di omicidio, in quanto il cadavere presenta diverse ferite di arma da taglio. Gli inquirenti sono quindi convinti che il giovane sia stato accoltellato.

La notizia è stata diffusa soltanto in serata, ma l'allarme è scattata già nel corso della mattinata. Qualcuno ha avvisato il 112 della presenza di un morto in un'abitazione al civico 1 di via Mascheroni a Cairate, paesino di 7.500 abitanti. Immediatamente si sono recati sul posto i carabinieri della Stazione di Fagnano Olona e, poco dopo, sono stati raggiunti dal nucleo operativo della Compagnia di Busto Arsizio.

I militari hanno effettivamente trovato il cadavere di un ragazzo di 26 anni, risultato poi essere il proprietario dell'appartamento in cui giaceva il carpo senza vita. Immediatamente si sono accorti che presentava diverse ferite da arma da taglio e quindi hanno subito ipotizzato l'accoltellamento.

"I primi accertamenti svolti – dichiarano gli inquirenti – consentivano di acclarare che la morte era da attribuirsi ad omicidio, posto in essere mediante un'arma da taglio". Ora i militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, dovranno ricostruire la dinamica del delitto e soprattutto individuarne il colpevole. Intanto sono in corso i rilievi del Reparto investigazioni scientifiche e c'è già stato il sopralluogo del medico legale.