Ragazzo di 26 anni scomparso a Bergamo, la famiglia: "Non abbiamo notizie dalla Vigilia di Natale" Raigirdas Šurvelis è un ragazzo di 26 anni che è sparito da Bergamo dalla Vigilia di Natale: partito dalla Lituania, è atterrato in città il 21 dicembre scorso.

A cura di Ilaria Quattrone

Raigirdas Šurvelis è un ragazzo di 26 anni, originario della Litunia, che è scomparso da Bergamo da una settimana. Il 26enne è infatti atterrato nella città lombarda sabato 21 dicembre. I genitori lo hanno sentito per l'ultima volta il 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale. Da allora non hanno più avuto sue notizie. Il suo cellulare risulterebbe spento e irraggiungibile.

Il giovane è salito a bordo del volo Ryanair FR2871 che, nella mattinata di sabato 21 dicembre, è decollato da Vilnius. Poco prima di mezzogiorno è atterrato all'aeroporto di Orio al Serio. Quel giorno indossava una giacca nera e dei jeans neri. Il 26enne si sarebbe recato all'ospedale Bolognini di Seriate: "Poi è fuggito da lì, forse con problemi di memoria/mentali. Era il 23 dicembre, attorno alle 17", hanno raccontato i parenti al giornale BergamoNews.

Il 24 dicembre dalle 6 alle 10 sarebbe stato alla stazione degli autobus di Bergamo "dove ha comprato un cavo e un caricabatterie portatile. Poi è andato a cercare un albergo". Da quel momento poi non hanno più avuto contatti con lui. La famiglia si è rivolta alla polizia della Lituania che sta indagando sulla scomparsa: "Per ora non ci sono notizie, nessuno fornisce informazioni e per ora non abbiamo avuto alcun contatto con le autorità italiane".

Per questo motivo i cari del 26enne hanno deciso di lanciare un appello. Chiedono infatti a chiunque possa averlo visto di fornire informazioni e di aiutarli quindi a ritrovarli.