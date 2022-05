Incidente sul lavoro, ragazzo di 24 anni folgorato da una scarica elettrica: è gravissimo Un ragazzo di 24 anni è stato trasportato in ospedale al Niguarda di Milano in codice rosso dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo un ragazzo di 24 anni: è stato trasportato in ospedale al Niguarda di Milano in codice rosso dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica. Tutto è accaduto in un'azienda di Caponago, in Brianza. Qui il giovane nel pomeriggio di oggi giovedì 12 maggio un operaio ha riportato gravi ustioni a corpo e testa. Un altro collega è stato ferito, ma le sue condizioni sono meno serie: è stato portato in codice verde all'ospedale di Vimercate. Le forze dell'ordine si sono precipitate sul posto per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Morto un 38enne incastrato in un macchinario

Sempre nella giornata di oggi giovedì 12 maggio l'operaio, il 38enne Marcello Fusi, è morto mentre stava lavorando a un macchinario: un'apparecchiatura per la mungitura che stava montando. L'uomo sarebbe rimasto incastrato e poi schiacciato da una piattaforma. È accaduto in tarda mattinata, intorno alle 11 e 30, alla "Tre aplini": un'azienda agricola di via Fusina, a Bedizzole in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario di Areu, ma ogni tentativo per estrarlo e rianimarlo sono risultati inutili.

Alto il numero dei morti sul lavoro nel 2022

Alti il numero nel 2022 di infortuni e morti sul lavoro. Il rapporto Inail parla di 189 denunce di infortunio con esito mortale in tutto il Paese, di cui 35 solo in Lombardia. Se a livello nazionale l'aumento è del 2,16 per cento (l'anno scorso erano 185), a livello regionale è del 29,63 per cento: 8 decessi in più. Gli infortuni sono, infatti, passati dai 23.900 dell'anno scorso ai 38.154. Un aumento di 14.254 denunce (+59,64 per cento), cifra che non può passare inosservata soprattutto se si considera che il secondo posto lo occupa il Veneto con un +7.544. Il dato più preoccupante resta quello delle morti sul lavoro.