Ragazzo di 18 anni si schianta in auto a Cologno Monzese: è gravissimo Un ragazzo di 18 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo che nelle serata di ieri giovedì 12 ottobre a Cologno Monzese è rimasto coinvolto in un incidente.

A cura di Giorgia Venturini

Violento impatto nella serata di ieri giovedì 12 ottobre a Cologno Monzese, alle porte di Milano. Un ragazzo di 18 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo esser rimasto coinvolto in un incidente in auto. Stando alle prime informazioni, lo schianto è avvenuto attorno alle 21.45 in viale Lombardia all'altezza del civico 130.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'auto medica: dopo esser stato stabilizzato sul posto il giovane è stato poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Qui è stato subito affidato alle cure dei medici: il 18enne resta in prognosi riservata, non è chiaro se sia fuori pericolo.

Gli agenti della polizia locale di Cologno sono al lavoro per cercare di ricostruire cosa sia successo nei minimi particolari: la dinamica è ancora tutta da chiarire. Non è chiaro se nell'impatto siano rimaste coinvolte altre persone. Non risulterebbero però altri feriti.