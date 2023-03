Ragazzo di 18 anni in moto si scontra contro un’auto mentre va a scuola: è grave Un ragazzo di 18 anni è stato coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua moto e stava andando a scuola: è stato soccorso in codice giallo.

Grave incidente nella mattinata di oggi sabato 25 marzo a Padenghe, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 18 anni è stato coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua moto e stava andando a scuola. I fatti sono accaduti attorno alle 7.40 di oggi in via Metelli.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il giovane si è schiantato contro un'auto che si stava inserendo sulla carreggiata dopo essere stata ferma in una piazzola in sosta. Violento l'impatto sull'asfalto per il 18enne. Subito sono scattati i soccorsi: è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza dove si trova ancora ricoverato. Spetta ora agli agenti della polizia locale capire cosa sia accaduto nel dettaglio e stabilire eventuali responsabilità.