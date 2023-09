Ragazzo di 15 anni aggredito a Varese per rubargli 12 euro: fermato un 17enne Un 15enne è stato rapinato in pieno pomeriggio a Varese. A derubarlo è stato un 17enne che glia avrebbe intimato di consegnare tutti i suoi averi: 12 euro. Fuggito con la refurtiva, il 17enne è stato denunciato e fermato.

A cura di Sara Tirrito

Immagine di repertorio

Un minorenne è stato aggredito da un 17enne, che lo ha derubato ed è scappato per poi essere fermato dai Carabinieri. È successo sabato scorso a Varese, dove la vittima ha consegnato al rapinatore tutto quello che aveva: 12 euro in contanti.

La vicenda

A subire la rapina è stato un 15enne che in pieno pomeriggio stava camminando nei Giardini estensi di Varese quando è stato bloccato da un ragazzo, quasi coetaneo, che lo ha minacciato. "Dammi tutto quello che hai", avrebbe detto il minorenne. Spaventato, l'adolescente ha consegnato tutti i soldi che aveva in tasca, cioè 12 euro.

Dopo aver sottratto la refurtiva, l'aggressore si è dato alla fuga. Il ragazzo rapinato non ha riportato lesioni né danni fisici. Si trovava nel parco pubblico cittadino quando è stato aggredito e derubato.

Come sta il ragazzo rapinato

La vittima ha chiamato subito il 112 e il ragazzo è stato denunciato per rapina. Nell'immediato, i Carabinieri si sono messi sulle sue tracce e lo hanno fermato.

Quando è avvenuto il fatto, nell'area erano presenti più militari del solito perché si festeggiavano i 100 anni dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Oltre alle pattuglie di servizio per il controllo del territorio, c'era anche un elicottero che sorvolava l'area a bassa quota.

A intervenire è stata comunque la squadra operativa della Stazione di Varese, che ha fermato il 17enne e lo ha portato in caserma. Ora sarà la procura, in accordo con il Tribunale per i minorenni di Milano a decidere sul caso.